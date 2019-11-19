Карстен начнет работу в тренерском штабе сборной Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Знаменитая белорусская гребчиха Екатерина Карстен , не так давно объявившая, что завершает карьеру, 3 января возвращается в Беларусь и будет работать в тренерском штабе сборной. Об этом сообщил корреспондент БГТРК Станислав Липский.

Екатерина Карстен первая двукратная олимпийская чемпионка (1996, 2000) в истории независимой Беларуси; обладательница пяти олимпийских медалей, 6-кратная чемпионка мира (1997, 1999, 2005-2007, 2009) в гребле в лодке-одиночке. Заслуженный мастер спорта СССР и Беларуси, первый в истории полный кавалер белорусского ордена Отечества.

Лукашенко вручил Карстен и Герасимене почетные знаки НОК «За заслуги в развитии олимпийского движения в Беларуси»