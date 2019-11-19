|
Карстен начнет работу в тренерском штабе сборной Беларуси
20.11.2019 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Знаменитая белорусская гребчиха
Екатерина Карстен первая двукратная олимпийская чемпионка (1996, 2000) в истории независимой Беларуси; обладательница пяти олимпийских медалей, 6-кратная чемпионка мира (1997, 1999, 2005-2007, 2009) в гребле в лодке-одиночке. Заслуженный мастер спорта СССР и Беларуси, первый в истории полный кавалер белорусского ордена Отечества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитая белорусская гребчиха Екатерина Карстен, не так давно объявившая, что завершает карьеру, 3 января возвращается в Беларусь и будет работать в тренерском...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)