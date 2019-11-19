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Россия на Евро-2020 сыграет в группе с Бельгией и Данией

20.11.2019 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Определился второй соперник сборной России по групповому этапу Евро-2020.

Команда Станислава Черчесова встретится со сборной Бельгией, с которой играла в квалификации.

Германия, победившая Северную Ирландию, в отборочной группе C (4:1), при жеребьевке группового этапа будет в первой корзине вместе с Италией, Англией, Испанией, Бельгией и Украиной.

В связи с тем, что Италия, Англия, Испания и Германия так же, как и Россия, являются странами-хозяйками Евро, они не могли попасть к ней в одну группу, а с Украиной россиян разведут по политическим причинам.

Поэтому Бельгия осталась единственной командой, которую можно отправить из первой корзины в группу B, где, помимо россиян, также сыграет еще одна хозяйка турнира Дания.

Четвертый соперник России по группе определится 30 ноября во время жеребьевки. Это будет Финляндия или Уэльс.

В квалификации российские футболисты проиграли в обоих матчах с Бельгией – 1:3 в гостях и 1:4 дома.

 
 
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Определился второй соперник сборной России по групповому этапу Евро-2020.
 
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