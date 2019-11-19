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Россия, Украина, Англия, Италия, Бельгия и еще 15 сборных вышли на Евро-2020
20.11.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По итогам группового этапа квалификации
В финальной стадии турнира следующим летом сыграют: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Голландия, Польша, Португалия, Россия, Турция, Украина, Уэльс, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.
После турнира плей-офф Лиги наций, где примут участие 16 команд, определятся еще четыре участника Евро-2020.
Жеребьевка чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.
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По итогам группового этапа квалификации Евро-2020 на чемпионат Европы вышли 20 команд.
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