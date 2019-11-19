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Моуринью возглавит «Тоттенхэм». Контракт – 2-3 года, зарплата – 13 млн евро (Танкреди Палмери)

20.11.2019 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Тоттенхэм» принял решение назначить Жозе Моуринью новым главным тренером.

Агенты португальца улаживают с лондонским клубом детали контракта. Позже Моуринью встретится с президентом «шпор» Дэниэлом Леви и заключит соглашение, сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо.

По данным журналиста beIN Sports Танкреди Палмери, Моуринью согласился на ту же зарплату (около 13 млн евро в год), что была у прежнего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, уволенного накануне.

При этом в «Манчестер Юнайтед», в своем последнем клубе, Моуринью зарабатывал 20 млн за сезон.

Ожидается, что португалец подпишет с «Тоттенхэмом» контракт на 3 года или по схеме «2+1».

 
 
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«Тоттенхэм» принял решение назначить Жозе Моуринью новым главным тренером.
 
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