ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко – Черкашиной: «Ну что, Люба, сколько медалей будет? Слушай, вы не умеете делать эти элементы, как россияне?»

20.11.2019 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к старшему тренеру национальной команды по художественной гимнастике Любови Черкашиной.

Лукашенко: Ну что, Люба, сколько медалей будет?

Черкашина: Работаем, готовимся к Олимпийским играм. Сами больше всех хотим стоять на пьедестале.

Лукашенко: Слушай, скажи мне, пожалуйста, вы не умеете делать эти элементы, как россияне? Или вы просто не дорабатываете, или психология не срабатывает?

Черкашина: Пересмотрели. Сейчас составляем новые программы. Трудность исполнения сейчас очень двинулась вперед. На чемпионате мира многие на этом сыграли. Можно было сработать хитрее. Сейчас составляем новые программы. Будет абсолютный максимум сложности.

Лукашенко: Кто еще хочет что-то сказать? Желающих нет. Я понимаю, что я немножко вас прибил своим авторитетом. Но я специально делаю акцент на этом, чтобы вы поняли остроту проблемы. Как хотите, так и работайте. Переносить это на спортсмена не надо, чтобы он излишне не перенапрягался и не волновался. Вы у себя в голове нарисуйте план, в результате которого будет результат.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к старшему тренеру национальной команды по художественной гимнастике Любови Черкашиной.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Моуринью возглавит «Тоттенхэм». Контракт – 2-3 года, зарплата – 13 млн евро (Танкреди Палмери)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика