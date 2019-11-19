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«Тоттенхэм» объявил о назначении Моуринью
20.11.2019 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью возглавил
Португалец подписал с лондонским клубом контракт до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт «шпор».
Моуринью сменил в «Тоттенхэме» Маурисио Почеттино, который был уволен накануне.
Ранее
После 12 туров «Тоттенхэм» занимает в таблице АПЛ 14-е место. После 4 матчей в Лиге чемпионов лондонцы идут в своей группе вторыми вслед за «Баварией».
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм».
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