«Тоттенхэм» объявил о назначении Моуринью

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью возглавил .

Португалец подписал с лондонским клубом контракт до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт «шпор».

Моуринью сменил в «Тоттенхэме» Маурисио Почеттино, который был уволен накануне.

Ранее сообщалось , что Моуринью согласился на ту же зарплату (около 13 млн евро в год), что была у Почеттино, при этом в «МЮ», в своем последнем клубе, Моуринью зарабатывал 20 млн за сезон.

После 12 туров «Тоттенхэм» занимает в таблице АПЛ 14-е место. После 4 матчей в Лиге чемпионов лондонцы идут в своей группе вторыми вслед за «Баварией».