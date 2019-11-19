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Лукашенко – Девятовскому: «Ой, молчи. Ты как что скажешь – все наоборот получается»

20.11.2019 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко остался недоволен выступлением белорусской команды на чемпионате мира по легкой атлетике. Председатель БФЛА Вадим Девятовский заверил, что все самое тяжелое позади.

Девятовский: Все самое тяжелое позади.

Лукашенко: Ой, молчи. Ты как что скажешь – все наоборот получается, – сказал президент в эфире канала ОНТ.

Лукашенко – руководителям БФЛА: «Уж кому не будет прощения, так это вам. Вместе с Вадимом. Вырастил Девятовского на собственных руках»

Также президент заявил, что спортсменов нужно вывести на пик формы к Олимпиаде.

«Нужно вывести спортсменов на пик формы к Олимпиаде. Чтоб не получилось так, что мы на Европейских играх в Минске вроде бы выступили, а на ЧМ по легкой атлетике провалились. Да, будем ссылаться, что духота, и жара, и то, и это. Все это было, но все выступали в равных условиях. Видите ли, второго пика формы не было. Ну мы же знали, что чемпионат мира будет. От руководителя федерации я получил заверение, что на этом чемпионате мира мы получим медали. Но, Вадим, их не было. Медали или есть, или их нет. Близко – такого нет», – сказал Лукашенко в эфире канала «Беларусь 1».

Вадим Девятовский: «Лукашенко полностью владеет ситуацией. Его ожидания логичны с учетом наших возможностей»

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко остался недоволен выступлением белорусской команды на чемпионате мира по легкой атлетике.
 
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