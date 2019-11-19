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Лукашенко – Девятовскому: «Ой, молчи. Ты как что скажешь – все наоборот получается»
20.11.2019 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко остался недоволен выступлением белорусской команды на чемпионате мира по легкой атлетике. Председатель БФЛА Вадим Девятовский заверил, что все самое тяжелое позади.
Девятовский: Все самое тяжелое позади.
Лукашенко: Ой, молчи. Ты как что скажешь – все наоборот получается, – сказал президент в эфире канала
Также президент заявил, что спортсменов нужно вывести на пик формы к Олимпиаде.
«Нужно вывести спортсменов на пик формы к Олимпиаде. Чтоб не получилось так, что мы на Европейских играх в Минске вроде бы выступили, а на ЧМ по легкой атлетике провалились. Да, будем ссылаться, что духота, и жара, и то, и это. Все это было, но все выступали в равных условиях. Видите ли, второго пика формы не было. Ну мы же знали, что чемпионат мира будет. От руководителя федерации я получил заверение, что на этом чемпионате мира мы получим медали. Но, Вадим, их не было. Медали или есть, или их нет. Близко – такого нет», – сказал Лукашенко в эфире канала
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Президент Беларуси Александр Лукашенко остался недоволен выступлением белорусской команды на чемпионате мира по легкой атлетике.
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