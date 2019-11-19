Моуринью о назначении в «Тоттенхэм»: «Рад возглавить клуб с богатыми традициями и страстными болельщиками»

Источник материала: Tribuna.com

Новый главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал свое назначение в лондонский клуб.

«Рад возглавить клуб с богатыми традициями и страстными болельщиками. Мастерство команды и уровень академии меня вдохновляют.

Возможность поработать с такими игроками – вот что меня привлекло», – сказал Моуринью.

Португалец подписал с лондонским клубом контракт до конца сезона-2022/23, сменив в «Тоттенхэме» Маурисио Почеттино, который был уволен накануне.

Ранее сообщалось, что Моуринью согласился на ту же зарплату (около 13 млн евро в год), что была у Почеттино, при этом в «МЮ», в своем последнем клубе, Моуринью зарабатывал 20 млн за сезон.

После 12 туров «Тоттенхэм» занимает в таблице АПЛ 14-е место. После 4 матчей в Лиге чемпионов лондонцы идут в своей группе вторыми вслед за «Баварией».