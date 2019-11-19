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Моуринью о назначении в «Тоттенхэм»: «Рад возглавить клуб с богатыми традициями и страстными болельщиками»
20.11.2019 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новый главный тренер
«Рад возглавить клуб с богатыми традициями и страстными болельщиками. Мастерство команды и уровень академии меня вдохновляют.
Возможность поработать с такими игроками – вот что меня привлекло», – сказал Моуринью.
Португалец подписал с лондонским клубом контракт до конца сезона-2022/23, сменив в «Тоттенхэме» Маурисио Почеттино, который был уволен накануне.
Ранее сообщалось, что Моуринью согласился на ту же зарплату (около 13 млн евро в год), что была у Почеттино, при этом в «МЮ», в своем последнем клубе, Моуринью зарабатывал 20 млн за сезон.
После 12 туров «Тоттенхэм» занимает в таблице АПЛ 14-е место. После 4 матчей в Лиге чемпионов лондонцы идут в своей группе вторыми вслед за «Баварией».
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Моуринью о назначении в «Тоттенхэм»: «Рад возглавить клуб с богатыми традициями и страстными болельщиками»
Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал свое назначение в лондонский клуб.
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