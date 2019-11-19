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Украина сыграет с Голландией в группе на Евро-2020
20.11.2019 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Определился первый соперник сборной Украины по групповому этапу Евро-2020.
Команда Андрея Шевченко встретится со сборной Голландии.
Германия, победившая Северную Ирландию, в отборочной группе C (4:1), при жеребьевке группового этапа будет вместе с украинской сборной в первой корзине, а голландцы, несмотря на разгром Эстонии (5:0), стали вторыми в группе и попадут во вторую корзину.
В связи с тем, что 12 хозяйкам Евро изначально были
Поэтому группа с Голландией осталась единственной, в которую может попасть Украина.
Матч состоится в Амстердаме.
Официально жеребьевка Евро-2020 пройдет 30 ноября 2019 года в Бухаресте.
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Определился первый соперник сборной Украины по групповому этапу Евро-2020.
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