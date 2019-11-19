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Украина сыграет с Голландией в группе на Евро-2020

20.11.2019 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Определился первый соперник сборной Украины по групповому этапу Евро-2020.

Команда Андрея Шевченко встретится со сборной Голландии.

Германия, победившая Северную Ирландию, в отборочной группе C (4:1), при жеребьевке группового этапа будет вместе с украинской сборной в первой корзине, а голландцы, несмотря на разгром Эстонии (5:0), стали вторыми в группе и попадут во вторую корзину.

В связи с тем, что 12 хозяйкам Евро изначально были определены места в группах, Украина не сможет попасть в квартеты к Италии, Англии, Германии и Испании (ведь они тоже будут в первой корзине), а с Россией украинцев разведут по политическим причинам.

Поэтому группа с Голландией осталась единственной, в которую может попасть Украина.

Матч состоится в Амстердаме.

Официально жеребьевка Евро-2020 пройдет 30 ноября 2019 года в Бухаресте.

 

 
 
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Определился первый соперник сборной Украины по групповому этапу Евро-2020.
 
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