Украина сыграет с Голландией в группе на Евро-2020

Источник материала: Tribuna.com

Определился первый соперник сборной Украины по групповому этапу Евро-2020.

Команда Андрея Шевченко встретится со сборной Голландии.

Германия, победившая Северную Ирландию, в отборочной группе C (4:1), при жеребьевке группового этапа будет вместе с украинской сборной в первой корзине, а голландцы, несмотря на разгром Эстонии (5:0), стали вторыми в группе и попадут во вторую корзину.

В связи с тем, что 12 хозяйкам Евро изначально были определены места в группах , Украина не сможет попасть в квартеты к Италии, Англии, Германии и Испании (ведь они тоже будут в первой корзине), а с Россией украинцев разведут по политическим причинам.

Поэтому группа с Голландией осталась единственной, в которую может попасть Украина.

Матч состоится в Амстердаме.

Официально жеребьевка Евро-2020 пройдет 30 ноября 2019 года в Бухаресте.