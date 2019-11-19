Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

Последний домашний матч Лиги чемпионов в 2019 году БГК им. Мешкова проведет против очень мощного соперника – чемпиона турнира, македонского « Вардара ».

Поболеть за команду из Бреста и посмотреть на красивый гандбол можно будет уже в эту субботу, 23 ноября, в ЦОР «Виктория» (Брест, ул. Ленинградская, 4).

Болельщиков как всегда ждет много активностей – от автограф-сессии до выступления стендап-комиков в фан-зоне. Будет даже творческая зона для создания плакатов!

Мешковцам очень нужна ваша поддержка: не сомневайтесь, переходите по ссылке и покупайте билеты. Кстати, все вырученные от их продажи деньги клуб направит на благотворительность. Отличный шанс сделать доброе дело!





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