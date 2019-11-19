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20.11.2019 13:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Последний домашний матч Лиги чемпионов в 2019 году БГК им. Мешкова проведет против очень мощного соперника – чемпиона турнира, македонского «Вардара».

Поболеть за команду из Бреста и посмотреть на красивый гандбол можно будет уже в эту субботу, 23 ноября, в ЦОР «Виктория» (Брест, ул. Ленинградская, 4).

Болельщиков как всегда ждет много активностей – от автограф-сессии до выступления стендап-комиков в фан-зоне. Будет даже творческая зона для создания плакатов!

Мешковцам очень нужна ваша поддержка: не сомневайтесь, переходите по ссылке и покупайте билеты. Кстати, все вырученные от их продажи деньги клуб направит на благотворительность. Отличный шанс сделать доброе дело!


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Теги: Брест
 
 
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Последний домашний матч Лиги чемпионов в 2019 году БГК им.
 
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