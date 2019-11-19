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20.11.2019 13:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Последний домашний матч Лиги чемпионов в 2019 году
Поболеть за команду из Бреста и посмотреть на красивый гандбол можно будет уже в эту субботу, 23 ноября, в ЦОР «Виктория» (Брест, ул. Ленинградская, 4).
Болельщиков как всегда ждет много активностей – от автограф-сессии до выступления стендап-комиков в фан-зоне. Будет даже творческая зона для создания плакатов!
Мешковцам очень нужна ваша поддержка: не сомневайтесь,
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