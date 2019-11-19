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Александр Лукашенко: «Был один бассейн, сегодня я уже и со счета сбился. Герасименя может сказать, было полтора бассейна с 50-метровой дорожкой. Плавать негде? По крайней мере, хуже не стало»
20.11.2019 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил плохой результат белорусской команды по плаванию.
«Нулевой результат у нас и в таких маделеемких видах, как плавание. Был один бассейн, сегодня я уже и со счета сбился.
Герасименя Саша может сказать, что у нас было полтора бассейна с 50-метровой дорожкой. Плавать негде? По крайней мере, хуже не стало», – сказал Лукашенко.
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Александр Лукашенко: «Был один бассейн, сегодня я уже и со счета сбился. Герасименя может сказать, было полтора бассейна с 50-метровой дорожкой. Плавать негде? По крайней мере, хуже не стало»
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил плохой результат белорусской команды по плаванию.
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