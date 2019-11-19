Александр Лукашенко: «Был один бассейн, сегодня я уже и со счета сбился. Герасименя может сказать, было полтора бассейна с 50-метровой дорожкой. Плавать негде? По крайней мере, хуже не стало»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил плохой результат белорусской команды по плаванию.

«Нулевой результат у нас и в таких маделеемких видах, как плавание. Был один бассейн, сегодня я уже и со счета сбился.

Герасименя Саша может сказать, что у нас было полтора бассейна с 50-метровой дорожкой. Плавать негде? По крайней мере, хуже не стало», – сказал Лукашенко.