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Молодежная сборная Беларуси по футболу одержала вторую победу в отборе на Евро-2021
20.11.2019 19:19 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT21-летние белорусские футболисты обыгрывают Гибралтар в пятом матче квалификации на чемпионат Европы. Команда Сергея Яромко забила два безответных мяча. Отличились Седько и Шкурин. Белорусы поднимаются на третье место группы. До второй строки, дающей право продолжить борьбу за выход на континентальный турнир, один балл. Матч 6-го тура наши парни проведут в марте следующего года в Нидерландах против лидера секстета.
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21-летние белорусские футболисты обыгрывают Гибралтар в пятом матче квалификации на чемпионат Европы. Команда Сергея Яромко забила два безответных мяча....
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