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Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко (Novella 2000)
20.11.2019 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес, сообщает Clarin со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Церемония бракосочетания, закрытая для общественности, была проведена в Марокко. Джорджина плохо ладит с Долорес Авейру, матерью игрока, поэтому мероприятие было проведено тайно и без фотографов.
Пара пока официально не подтвердила информацию о свадьбе. Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В 2017 году у них родилась дочь.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес, сообщает Clarin со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
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