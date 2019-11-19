Жозе Моуринью: «В «Тоттенхэме» обещаю показать настоящую страсть. Полностью доволен составом»

Источник материала: Tribuna.com

Новый главный тренер Жозе Моуринью дал первое интервью после назначения.

«Не могу быть более счастливым и с нетерпением жду новый вызов. Что я могу обещать? Страсть, настоящую страсть. Как к работе, так и к моему клубу. Именно так я и поступал всю свою карьеру, и я хочу, конечно же, сделать все, чтобы принести радость всем, кто любит этот клуб.

Это большая привилегия, когда тренер приходит в клуб и испытывает радость касательно состава команды. Подобное бывает не часто. Честно говоря, в большинстве случаев ты, приходя в клуб, всегда думаешь: «Мне кое-что нравится, но не совсем». И сразу же думаешь о том, что нужно сделать, что изменить, чтобы совместить свои идеи с имеющимися игроками.

Это совершенно другой случай. Говорю так не потому, что стал главным тренером «Тоттенхэма», это слова, которые я говорил и повторял в течение последних трех, четырех, пяти лет даже будучи соперником. Я всегда говорил о потенциале клуба, о качествах игроков, о великолепной работе, которую клуб проделал, чтобы удержать всех хороших игроков, за которыми охотится большинство топ-клубов Европы.

Мне очень нравится этот состав. Конечно, я не собираюсь называть имена, не буду выделять отдельных личностей, потому что это полностью противоречит моему представлению о том, какой должна быть команда, но мне очень нравятся качества этого состава.

Нет такого тренера, который бы не любил выпускать молодых игроков и помогать им развиваться, ни одного. Проблема в том, что иногда работаешь в клубе, где академии недостаточно хороши, чтобы выпускать талантов. Но когда они у вас есть, тренеры всегда рады развивать таких игроков. Я смотрю на нашу историю, и вы видите, что эта академия постоянно выпускает таланты для первой команды. Конечно, я также с нетерпением жду возможности поработать с ними.

Играть против «Тоттенхэма» на всегда было тяжело, но и прекрасно. Это одно из мест, где я обычно испытывал страсть наряду с уважением. Я встречался с «Тоттенхэмом» в финалах кубков, в полуфиналах, в больших матчах. Вероятно, в голове была мысль, чтобы сохранить это уважение к клубу, так как однажды я могу стать его частью!

Думаю, что люди слишком скромны, когда говорят, что «Уайт Харт Лейн» – красивый стадион. Это лучший стадион в мире и это реальность. Тренировочный комплекс не имеет себе равных. Его, вероятно, можно сравнить только с некоторыми комплексами в американском футболе. Нельзя сравнивать наш комплекс с другими в европейском футболе на любом уровне, а я был в большинстве лучших мест. Это касается и стадиона. Условия для работы просто потрясающие», – сказал Моуринью.