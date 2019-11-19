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Юбилей отмечает олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Антонина Кошель

20.11.2019 21:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня юбилей отмечает олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Антонина Кошель. Известной спортсменке - 65. Заветную награду она получила еще в десятом классе, тогда место в чемпионской сборной Советского Союза досталось ей в последний момент. Олимпиада в Мюнхене принесла золото в командном турнире. Результат, о котором в нынешних реалиях можно только мечтать. О спортивных наградах и самых ярких жизненных моментах - рассказ без прикрас из первых уст.
 
 
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Сегодня юбилей отмечает олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Антонина Кошель. Известной спортсменке - 65. Заветную награду она получила еще в десятом...
 
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