|
Кубок ЕГФ. СКА в гостях у «Райн-Некар Левена»
20.11.2019 15:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Кубок ЕГФ
3-й отборочный раунд
Ответный матч
Райн-Некар Левен Германия – СКА-Минск Беларусь 29:17 (15:6)
20 ноября, 21.00
Первый матч – 32:28.
По сумме двух встреч немецкий клуб пробился в групповой раунд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третий отборочный раунд Ответный матч Райн-Некар Левен Германия — СКА-Минск Беларусь 20 ноября, 21.00 Первый матч – 32:28.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)