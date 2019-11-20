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Кургхели назначен на матч БАТЭ – «Динамо» Минск, Цинкевич – на игру «Динамо» Брест – «Витебск»
20.11.2019 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны судейские назначения на матчи 29 тура чемпионата Беларуси.
БАТЭ – «Динамо» Минск
Главный судья: Кургхели Амин
Помощники судьи: Гетиков Андрей, Гетиков Виктор
Четвертый судья: Красников Сергей
Судейский инспектор: Вербицкий Георгий
Делегат: Нерушкин Алексей
«Динамо» Брест – «Витебск»
Главный судья: Цинкевич Сергей
Помощники судьи: Малютин Виталий , Романов Евгений
Четвертый судья: Лашук Антон
Судейский инспектор: Летяго Франц
Делегат: Цаплюк Игорь
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Стали известны судейские назначения на матчи 29 тура чемпионата Беларуси.
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