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Кургхели назначен на матч БАТЭ – «Динамо» Минск, Цинкевич – на игру «Динамо» Брест – «Витебск»

20.11.2019 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны судейские назначения на матчи 29 тура чемпионата Беларуси.

БАТЭ – «Динамо» Минск

Главный судья: Кургхели Амин

Помощники судьи: Гетиков Андрей, Гетиков Виктор

Четвертый судья: Красников Сергей

Судейский инспектор: Вербицкий Георгий

Делегат: Нерушкин Алексей

В белфутболе принято ругать судей, но в этом сезоне есть исключение: он провел несколько сложных матчей и не облажался

«Динамо» Брест – «Витебск»

Главный судья: Цинкевич Сергей

Помощники судьи: Малютин Виталий , Романов Евгений

Четвертый судья: Лашук Антон

Судейский инспектор: Летяго Франц

Делегат: Цаплюк Игорь

БГТРК устроит перекличку между матчами «Динамо» Бр – «Витебск», БАТЭ – «Динамо» Мн и «Минск» – «Шахтер»

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Стали известны судейские назначения на матчи 29 тура чемпионата Беларуси.
 
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