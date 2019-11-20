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Бэбкок уволен из «Торонто»
21.11.2019 02:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Исполнять обязанности главного тренера будет тренер фарм-клуба «Торонто Марлис» Шелдон Киф.
Бэбкок возглавил «Лифс» в мае 2015 года, подписав 8-летний контракт на 50 миллионов долларов.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» набрал 23 очка в 22 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда
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Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отправлен в отставку.
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