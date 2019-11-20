Бэбкок уволен из «Торонто»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Майк Бэбкок отправлен в отставку.

Исполнять обязанности главного тренера будет тренер фарм-клуба «Торонто Марлис» Шелдон Киф.

Бэбкок возглавил «Лифс» в мае 2015 года, подписав 8-летний контракт на 50 миллионов долларов.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» набрал 23 очка в 22 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда проиграла шесть последних матчей подряд.