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Роберто Манчини: «Португалия в 3-й корзине – это нелогично. Она среди лучших в Европе и действующий чемпион»
21.11.2019 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в преддверии жеребьевки финального турнира
«Португалия в третьей корзине – это нелогично. Она среди лучших в Европе и действующий чемпион.
Но жеребьевка опирается на результаты отборочного турнира, есть [только] шесть сеяных, поэтому некоторые сборные попали во вторую и третью корзины», – сказал Манчини.
Жеребьевка чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.
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Роберто Манчини: «Португалия в 3-й корзине – это нелогично. Она среди лучших в Европе и действующий чемпион»
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