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Роберто Манчини: «Португалия в 3-й корзине – это нелогично. Она среди лучших в Европе и действующий чемпион»

21.11.2019 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в преддверии жеребьевки финального турнира Евро-2020 высказался по поводу того, что «скуадре адзурре» может достаться национальная команда Португалии.

«Португалия в третьей корзине – это нелогично. Она среди лучших в Европе и действующий чемпион.

Но жеребьевка опирается на результаты отборочного турнира, есть [только] шесть сеяных, поэтому некоторые сборные попали во вторую и третью корзины», – сказал Манчини.

Жеребьевка чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Россия и Франция во второй корзине при жеребьевке Евро-2020, Португалия – в третьей

 
 
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в преддверии жеребьевки финального турнира Евро-2020 высказался по поводу того, что «скуадре адзурре» может достаться...
 
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