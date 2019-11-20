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Моуринью не получит деньги на усиление «Тоттенхэма» в январе
21.11.2019 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
По информации The Guardian, португальский специалист был уведомлен, что ему придется работать с нынешним составом, так как у клуба нет денег на трансферы в январе.
Лондонцы продолжают выплачивать долги, связанные с строительством нового стадиона. Большую роль в формировании бюджета «шпор» играют призовые от участия в Лиге чемпионов, поэтому перед Моуринью поставлена задача вернуться в топ-4.
«Тоттенхэм» сегодня объявил о назначении Моуринью, контракт тренера с лондонцами рассчитан до конца сезона-2022/23.
После 12 туров «Тоттенхэм» занимает в таблице АПЛ 14-е место. В Лиге чемпионов команда после четырех туров идет второй в группе вслед за «Баварией».
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не сможет усилить состав команды в зимнее трансферное окно.
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