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«Милан» предлагает Златану контракт на 6 млн евро за 1,5 года
21.11.2019 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Милан» ведет переговоры о возвращении форварда
«Россонери» предлагают 38-летнему шведу контракт на 6 месяцев с возможностью продления еще на один год. Зарплата Ибрагимовича за 18 месяцев будет 6 млн евро.
Златан общался по телефону с руководителем футбольного отдела
Ранее Ибрагимович уже выступал за «Милан» в период с 2010 по 2012 год.
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«Милан» ведет переговоры о возвращении форварда Златана Ибрагимовича, ранее покинувшего «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает La Gazzetta dello Sport.
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