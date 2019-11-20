Потребление табака и вторичное воздействие табачного дыма. В чем опасность?

Источник материала: Кобринский вестник

Часть населения нашего района вообще не задумывается об опасном воздействии табака и вторичного дыма на человеческий организм. Каждый день курят сигареты на балконах многоэтажных домов, у подъезда на лавочках, на автобусных остановках в ожидании транспорта, по пути на работу через парк не считая курение опасным для собственного здоровья и не обращая никакого внимания на окружающих. Однако вред курения — и активного, и пассивного — доказан.

У курящих людей чаще развивается хроническая обструктивная болезнь легких — когда легкие работают плохо и не хватает кислорода. Развитие обструктивной болезни в свою очередь повышает шансы развития туберкулеза легких. Из-за курения повышается артериальное давление и выше риск возникновения инфаркта миокарда или инсульта. Младенцы, рожденные от курящих матерей или подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма, могут рождаться с малым весом, плохо растут, функции их легких у них так же снижены. Из-за пассивного курения у детей чаще развивается астма или ребенок может даже умереть из-за синдрома внезапной детской смерти. Из-за сигарет во много раз увеличивается риск развития рака легкого и других онкологических заболеваний. Значительное содержание в табаке и продуктах его переработки канцерогенных веществ, определяет тесную связь курения и развития онкологических заболеваний. Установлено, что опасность заболеть раком значительно (почти в 30 раз) выше у злостных курильщиков и рано начавших курить. Курение провоцирует развитие 18 форм рака у человека: рак легкого, пищевода, гортани и полости рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы, почки, желудка, молочной железы, шейки матки и др. Так же известно, что воздействие медикаментов на организм человека намного эффективнее, если он не курит. Другими словами, борьба с курением точно оправдана, даже без учета того какой вред окружающей среде наносят выброшенные окурки и сколько людей ежегодно гибнет на пожарах из – за курения в домах и квартирах. Самым распространенным видом мусора на земле являются окурки.

Каждый человек имеет право и должен дышать воздухом без табачного дыма. Законы о запрете курения защищают здоровье не курящих, не наносят вреда бизнесу и побуждают курильщиков бросить курить. По данным ВОЗ более 1,6 миллиарда человек, или 22% населения мира, защищены всеобъемлющими национальными законами о запрете курения. В республике Беларусь разработан и действует ряд нормативных документов, которыми можно воспользоваться, чтобы защитить себя и своих близких от табака. С 27 июля 2019 года вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь от 24.01.2019 №2 который увеличил количество мест свободных от табака по сравнению с ранее действовавшим Декретом № 28.

С 27 июля например нельзя курить, использовать электронные системы курения, системы для потребления табака во всех вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов и общежитий, на детских площадках, на остановочных пунктах транспорта для перевозок пассажиров, на рынках, на территориях и в помещениях занимаемых организациями физической культуры и спорта и иных местах, за исключением мест специально предназначенных для курения. Однако не все курящие граждане нашего района знают и исполняют требования Декрета Президента в части запрета потребления табачных изделий в местах, являющихся свободными от табака. За курение в местах свободных от табака предполагается административная ответственность в виде штрафа. В текущем году отдается предпочтение профилактическим мерам. Среди граждан, руководителей субъектов хозяйствования, в трудовых коллективах и в учебно – воспитательных учреждениях активно проводится информационно – образовательная работа о вреде потребления табака и вторичного воздействия табачного дыма, разъяснение требований законодательства.

Лучший метод борьбы с заболеваниями – это их профилактика. Бросить курить никогда не поздно. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких.

Материал подготовила заместитель Главного государственного санитарного врача Кобринского района Рапинчук Валентина Викторовна.