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Фазель может получить пост в КХЛ после ухода из ИИХФ («СЭ»)

21.11.2019 20:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент ИИХФ Рене Фазель после окончания работы в организации может получить должность в КХЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», существуют разные варианты того, какие обязанности будут у швейцарца в лиге.

По одному из возможных вариантов Фазель получит высокую административную должность в КХЛ или займет пост президента лиги. По другой версии, обязанности Фазеля будут связаны с международными делами КХЛ и, прежде всего, интеграцией лиги в Европу.

Также возможен вариант, что 69-летний специалист будет курировать спортивные проекты образовательного центра «Сириус» в Сочи.

— Насколько известно, вы один из кандидатов на пост президента КХЛ после ухода из ИИХФ. Правда ли это? 

— Посмотрим (по-русски). Посмотрим, – сказал Фазель.

 
 
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Президент ИИХФ Рене Фазель после окончания работы в организации может получить должность в КХЛ.
 
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