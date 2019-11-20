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Президент Федерации футбола Армении генерал-майор Ванецян подал в отставку после поражения 1:9 от Италии

21.11.2019 19:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Федерации футбола Армении (ФФА) Артур Ванецян покидает свой пост.

Функционер принял решение подать в отставку после поражения армянской сборной от Италии в матче квалификации Евро-2020 (1:9).

«Кто-то должен был понести ответственность за поражение. Это вопрос морали, я подал в отставку, члены исполкома приняли ее», – заявил Ванецян.

Бывший глава Службы национальной безопасности Армении, генерал-майор Ванецян возглавлял ФФА с сентября 2018 года.

 
 
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Президент Федерации футбола Армении (ФФА) Артур Ванецян покидает свой пост.
 
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