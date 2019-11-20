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Максим Жавнерчик: «Гуренко в лоб спросил, звонил ли мне кто-то по поводу сдачи игры с БАТЭ. У меня кроме улыбки на лице ничего не было»

21.11.2019 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший защитник минского «Динамо», БАТЭ, «Шахтера» и «Кубани» Максим Жавнерчик вспомнил историю, как он оказался под подозрением в участии в договорном матче.

– Летом 2018 года матч с БАТЭ ты провел в запасе. А накануне поединка появилась информация, что тебя, Нойока и Сачивко заподозрили в намерении сдать матч. Как та ситуация выглядит изнури?

– За день до игры Сергей Витальевич после тренировки позвал меня, чтобы пообщаться один на один. И в лоб спросил, предлагали ли мне что-то, звонил ли мне кто-то по поводу сдачи игры с БАТЭ. У меня кроме улыбки на лице ничего не было. После такой реакции Гуренко вопросов больше не задавал. Через какое-то время спрашивал у него: «Что мне вообще нужно предложить, какие деньги, что в принципе должно на меня и мое мировоззрение повлиять, чтобы я сдал игру?» Просто не представляю. Поэтому кроме улыбки та ситуация у меня ничего не вызывала.

– Не злился?

– Нет. Причем, что нужно отметить, та игра ничего, по сути, не решала, это был первый круг. А такие разговоры – обычный вброс, чтобы взбаламутить ситуацию перед поединком. Причем решили сконцентрироваться на ведущих футболистах команды. Другой логики не вижу.

– Ты в том матче так и не сыграл.

– Остался на лавке запасных, но я изначально не наигрывался в стартовом составе. Сергей Витальевич выпустил других ребят, а я не попал в основу по спортивным принципам, – сказал Жавнерчик.

Жавнерчик – о громком уходе из БАТЭ, деле Веремко, отношениях с Ермаковичем и любви к молодым

 
 
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Бывший защитник минского «Динамо», БАТЭ, «Шахтера» и «Кубани» Максим Жавнерчик вспомнил историю, как он оказался под подозрением в участии в договорном матче.
 
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