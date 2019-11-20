«Спартак» – «Динамо» Минск. Тэйлор был заменен на Карнаухова после шести пропущенных шайб

Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» играет на выезде со «Спартаком» (7:2).

Сегодня место в воротах впервые в сезоне занял Дэнни Тэйлор, который подписал с «зубрами» просмотровый контракт.

После шестой пропущенный шайбы тренерский штаб принял решение заменить Тэйлора, выпустив на лед Михаила Карнаухова.