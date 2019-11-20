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«Спартак» – «Динамо» Минск. Тэйлор был заменен на Карнаухова после шести пропущенных шайб
21.11.2019 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» играет на выезде со «Спартаком» (7:2).
Сегодня место в воротах впервые в сезоне занял Дэнни Тэйлор, который подписал с «зубрами» просмотровый контракт.
После шестой пропущенный шайбы тренерский штаб принял решение заменить Тэйлора, выпустив на лед Михаила Карнаухова.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» играет на выезде со «Спартаком» (7:2).
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