Принс заработал «-5» в матче со «Спартаком», у Паре показатель «-4»

Источник материала: Tribuna.com

Игрок минского «Динамо» Шейн Принс закончил матч со «Спартаком» с коэффициентом полезности «-5».

У нападающего Франсиса Паре данный показатель зафиксирован на отметке «-4».

У Романа Достанко, Райана Спунера и Артема Демкова по «-3».

Напомним, Шейн Принс был выставлен клубом на драфт отказов, однако ни один клуб в течение 48 часов не забрал хоккеиста, и он остался в «Динамо».