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Принс заработал «-5» в матче со «Спартаком», у Паре показатель «-4»

21.11.2019 23:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игрок минского «Динамо» Шейн Принс закончил матч со «Спартаком» с коэффициентом полезности «-5».

У нападающего Франсиса Паре данный показатель зафиксирован на отметке «-4».

У Романа Достанко, Райана Спунера и Артема Демкова по «-3».

Напомним, Шейн Принс был выставлен клубом на драфт отказов, однако ни один клуб в течение 48 часов не забрал хоккеиста, и он остался в «Динамо».

 
 
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Игрок минского «Динамо» Шейн Принс закончил матч со «Спартаком» с коэффициентом полезности «-5».
 
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