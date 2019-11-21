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Принс заработал «-5» в матче со «Спартаком», у Паре показатель «-4»
21.11.2019 23:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игрок минского «Динамо» Шейн Принс закончил матч со «Спартаком» с коэффициентом полезности «-5».
У нападающего Франсиса Паре данный показатель зафиксирован на отметке «-4».
У Романа Достанко, Райана Спунера и Артема Демкова по «-3».
Напомним, Шейн Принс был
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Игрок минского «Динамо» Шейн Принс закончил матч со «Спартаком» с коэффициентом полезности «-5».
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