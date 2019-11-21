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НБА. «Милуоки» – «Портленд», «Финикс» сыграет с «Новым Орлеаном»

22.11.2019 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.

«Милуоки» Адетокумбо примет «Портленд» с Энтони, удачно стартовавший «Финикс» дома сыграет с «Новым Орлеаном».

НБА

Регулярный чемпионат

Милуоки – Портленд 114:108 (4 четверть)
Дата проведения
22 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Превью

Финикс – Новый Орлеан
Дата проведения
22 ноября, 06.30, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.
 
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