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НБА. «Милуоки» – «Портленд», «Финикс» сыграет с «Новым Орлеаном»
22.11.2019 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.
«Милуоки» Адетокумбо примет «Портленд» с Энтони, удачно стартовавший «Финикс» дома сыграет с «Новым Орлеаном».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.
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