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Михаил Мархель: «Перед полуфиналом Лиги наций нет никакой паники»
22.11.2019 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси
– Нет ли у вас разброда в мыслях перед выездным полуфиналом
– Нет – как и никакой паники. Это была последняя возможность определиться с кругом кандидатов. Мы ее использовали, увидев, как люди ведут себя в экстремальных ситуациях. Соответственно сделаем выводы, с кем идти дальше, а кто этот уровень не потянет.
– Много ли изменений на февральский сбор коснутся нынешнего круга футболистов?
– Они будут, но не радикальные. Тем паче у нас травмированы молодые Бахар и Эбонг. Вот на случай форс-мажорных обстоятельств и просмотрели группу футболистов – и поняли, на кого можем рассчитывать. Так что даже при отрицательном результате почерпнули много полезной информации. Делать выводы, анализировать ошибки — и двигаться вперед. Отступать нам некуда, – сказал Мархель.
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал о том, что последние неудачи команды не скажутся на подготовке к матчам в Лиге наций.
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