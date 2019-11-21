Михаил Мархель: «Перед полуфиналом Лиги наций нет никакой паники»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал о том, что последние неудачи команды не скажутся на подготовке к матчам в Лиге наций.

– Нет ли у вас разброда в мыслях перед выездным полуфиналом Лиги наций с командой Грузии?

– Нет – как и никакой паники. Это была последняя возможность определиться с кругом кандидатов. Мы ее использовали, увидев, как люди ведут себя в экстремальных ситуациях. Соответственно сделаем выводы, с кем идти дальше, а кто этот уровень не потянет.

– Много ли изменений на февральский сбор коснутся нынешнего круга футболистов?

– Они будут, но не радикальные. Тем паче у нас травмированы молодые Бахар и Эбонг. Вот на случай форс-мажорных обстоятельств и просмотрели группу футболистов – и поняли, на кого можем рассчитывать. Так что даже при отрицательном результате почерпнули много полезной информации. Делать выводы, анализировать ошибки — и двигаться вперед. Отступать нам некуда, – сказал Мархель.

Игра в два нападающих, много новичков и отсутствие результата. Чем в этом году запомнилась сборная Мархеля