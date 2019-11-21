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Отставка Марадоны из «Химнасии» отменена

22.11.2019 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Диего Марадона остается на посту главного тренера «Химнасии».

На этой неделе президент клуба Габриэль Пеллегрино сообщил об увольнении 59-летнего тренера.

Однако сегодня юрист Марадоны Матиас Морла заявил, что тренер и его штаб продолжат работу и будут руководить командой в воскресном матче против «Арсенала Саранди».

После того как стало известно об отставке Марадоны, футболисты уговаривали его остаться. Группа болельщиков «Химнасии» пришла к офису клуба, чтобы поддержать тренера.

Марадона ушел с поста главного тренера «Химнасии» через 2,5 месяца после назначения

 
 
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Диего Марадона остается на посту главного тренера «Химнасии».
 
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