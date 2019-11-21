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Отставка Марадоны из «Химнасии» отменена
22.11.2019 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Диего Марадона остается на посту главного тренера «Химнасии».
На этой неделе президент клуба Габриэль Пеллегрино сообщил об увольнении 59-летнего тренера.
Однако сегодня юрист Марадоны Матиас Морла заявил, что тренер и его штаб продолжат работу и будут руководить командой в воскресном матче против «Арсенала Саранди».
После того как стало известно об отставке Марадоны, футболисты уговаривали его остаться. Группа болельщиков «Химнасии» пришла к офису клуба, чтобы поддержать тренера.
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Диего Марадона остается на посту главного тренера «Химнасии».
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