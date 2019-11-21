Вернидуб об уходе Бакая: «В Бресте, думаю, ему дадут немного больше денег»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о кадровых вопросах в солигорской команде.

— Обращусь к кадровой теме. Зимой клуб покинут Громыко и Бакай.

— Это потери, что говорить. Но, знаете, иногда удивляют решения футболистов. Ясное дело, любой ищет, где лучше — нормальное явление. С другой стороны, не могу понять, когда люди что-то делают за спиной клуба. Скажи прямо: хочу уйти в Россию. Уверен, договориться можно практически всегда. А если нет, то по крайней мере поступишь честно. Когда же по-тихому — понятно, какой негативной будет реакция руководства.

Считаю, правда в глаза — пусть самая горькая — лучше каких-то окольных путей.

— Бакай?

— Здесь все понятно. Он честно отработал в Солигорске два года. Появилось хорошее предложение из — и, думаю, там ему дадут немножко больше денег. Тем более футболисту уже за тридцать.

— Ковалев?

— Насколько знаю, он откровенно сказал, что хочет уехать в Россию. Вот и играл все матчи. И какие претензии могут быть к Юре? Он доработает контракт и пойдет в другой клуб. Один поступил как положено и как самостоятельный мужчина. А второму за счет его молодости явно задурили голову агенты, – сказал Вернидуб.