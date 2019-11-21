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Дмитрий Басков: «Руководству клуба и болельщикам важно проявить терпение. От зоны плей-офф «Динамо» отделяет 8 очков»

22.11.2019 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о текущей ситуации в клубе, а также функционер ответил на вопрос многочисленных СМИ о кредите доверия Крэйгу Вудкрофту.

«Контракт Крэйга Вудкрофта заключен на два сезона, и это сделано не случайно. Мы выстраиваем долговременную стратегию развития «Динамо», которая предполагает кропотливую работу с молодыми белорусскими игроками с прицелом на чемпионат мира 2021 года.

На данный момент в команде собраны 14 хоккеистов 23-х лет и моложе. Большинство из них регулярно получают игровую практику на уровне КХЛ, остальные привлекаются к тренировочному процессу основной команды и имеют шансы пробиться через выступления в фарм-клубах. 12 хоккеистов в этом сезоне уже получили возможность дебютировать в Континентальной лиге. Как я не раз уже говорил, это нелегкий путь, но мы должны его пройти, другого варианта, если мы хотим развивать белорусский хоккей, просто нет.

Более того, мы видим, что нам необходимо усиливать работу в этом направлении. Причем, в том числе, работу клубной структуры. Сейчас предпринимаются конкретные кадровые шаги, чтобы усилить спортивный отдел, его скаутское направление. Мы намерены еще больше вводить в состав новых молодых белорусских игроков, давать им шанс проявить себя на более высоком уровне.

Безусловно, все это не снимает с тренерского штаба турнирные задачи, но иногда и руководству клуба, и болельщикам важно проявить терпение. От зоны плей-офф «Динамо» отделяет восемь очков, пройдена только половина турнирной дистанции. Мы верим, что все еще можно исправить», – цитирует Баскова официальный сайт «Динамо» Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о текущей ситуации в клубе, а также функционер ответил на вопрос многочисленных СМИ о кредите...
 
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