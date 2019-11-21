Пляжный футбол. Чемпионат мира. Беларусь против ОАЭ , Россия встретится с Сенегалом

Источник материала: Tribuna.com

В Парагвае стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. В первом туре группового этапа сборная Беларуси сыграет с командой ОАЭ. Матч пройдет 23 ноября.

Пляжный футбол

Чемпионат мира

Асунсьон, Парагвай

Групповой этап

1-й тур

Группа C

22 ноября

Сенегал – Россия – 22.15





23 ноября

Беларусь – ОАЭ – 1.25





Положение в группе: Россия – 0 очков (0 игр), Сенегал – 0 (0), Беларусь – 0 (0), ОАЭ – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.