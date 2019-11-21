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Пляжный футбол. Чемпионат мира. Беларусь против ОАЭ , Россия встретится с Сенегалом
22.11.2019 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Парагвае стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. В первом туре группового этапа сборная Беларуси сыграет с командой ОАЭ. Матч пройдет 23 ноября.
Пляжный футбол
Чемпионат мира
Асунсьон, Парагвай
Групповой этап
1-й тур
Группа C
22 ноября
Сенегал – Россия – 22.15
23 ноября
Беларусь – ОАЭ – 1.25
Положение в группе: Россия – 0 очков (0 игр), Сенегал – 0 (0), Беларусь – 0 (0), ОАЭ – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.
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В Парагвае стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. В первом туре группового этапа сборная Беларуси сыграет с командой ОАЭ.
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