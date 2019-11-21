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Елена Левченко: «Читаю интервью коллег, слышу истории, и становится грустно за спорт, за Беларусь»

22.11.2019 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка Елена Левченко поделилась мнением о развитии спорта в стране.

– Не вы первая среди белорусских спортсменов говорите, что проще добиться признания в других странах, а не на Родине.

– Понимаю это. Читаю интервью коллег, слышу истории, и становится грустно за спорт, за страну. Грустно, что какие-то интриги, личные отношения становятся на пути развития спорта. И я говорю не только о баскетболе. С этой системой нужно бороться, что-то делать. Хочется перемен. Пусть не для меня, не для моего поколения, а для будущего. Чтобы подобные ошибки не повторялись, чтобы люди не преследовали свои личные цели, а смотрели на вещи глубже и шире.

– В любом случае чувствуется, что у вас наболело.

– Не то что наболело. Я уже научилась на многие вещи смотреть по-другому. Но не уважать меня, что-то говорить – этого не позволю. Решила сказать правду.

– Что вы думаете по поводу своей будущей карьеры?

– Пока не собираюсь заканчивать. Просто пока взяла паузу, не играю. Может, после Нового года, посмотрим. Сейчас занимаюсь другими вещами. Надо же готовиться к жизни после карьеры, правильно? – сказала Левченко.

«Хотелось бы капельку человеческого уважения». Левченко убрали из сборной, лишили ставки, зачем-то придумали травму

 
 
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Белорусская баскетболистка Елена Левченко поделилась мнением о развитии спорта в стране.
 
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