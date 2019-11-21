Муж Скардино о Беларуси: «Мне у вас нравится, но жить постоянно – другой вопрос. Думаю, какое-то время поживем в Швейцарии»

Источник материала: Tribuna.com

Швейцарский биатлонист, супруг Надежды Скардино Мартин Ягер рассказал, где планирует жить семья, а также о прошедшей в августе свадьбе.

– Хотел бы остаться в Беларуси?

– Мне у вас нравится, но жить постоянно – это другой вопрос. Думаю, какое-то время мы с Надей поживем в Швейцарии. А дальше будет видно. Это зависит и от того, чем мы будем заниматься.

Как минимум, один сезон я буду в биатлоне, дальше, возможно, пойду на тренерские курсы. Кроме того, я пограничник – в Швейцарии биатлонисты связаны с этим ведомством. А Надя делала первые шаги в качестве тренера, помогая со стрельбой.

– Ваша с Надеждой свадьба состоялась в Минске. А почему не у тебя на родине?

– Так было проще нам и нашим гостям: родственникам Нади из России удобно было ехать в Минск, моим – тоже, потому что не нужна виза. К тому же тогда в Минске проходил чемпионат мира по летнему биатлону, одновременно я готовился к зимнему сезону.

Все прошло очень классно: самые близкие люди, душевная атмосфера. Праздник был в загородной усадьбе. Приехали два моих близких друга и моя семья. Они пробыли в Минске два дня – конечно, этого времени мало, чтобы изучить вашу культуру, но в целом им понравилось.

– Знаю, что Дарья Домрачева, которая была свидетельницей, сделала необычный сюрприз.

– Да, она пригласила артистов, которые исполнили традиционные белорусские народные песни, танцевали. На свадьбе был и Уле Эйнар Бьорндален, мы немного поговорили с ним о биатлоне, тренировках.

В шутку спросил у него: «С обручальным кольцом все время тренируешься? Это удобно?» Он сказал – это не проблема! – поделился Ягер.