|
Муж Скардино о Беларуси: «Мне у вас нравится, но жить постоянно – другой вопрос. Думаю, какое-то время поживем в Швейцарии»
22.11.2019 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Швейцарский биатлонист, супруг Надежды Скардино Мартин Ягер рассказал, где планирует жить семья, а также о прошедшей в августе свадьбе.
– Хотел бы остаться в Беларуси?
– Мне у вас нравится, но жить постоянно – это другой вопрос. Думаю, какое-то время мы с Надей поживем в Швейцарии. А дальше будет видно. Это зависит и от того, чем мы будем заниматься.
Как минимум, один сезон я буду в биатлоне, дальше, возможно, пойду на тренерские курсы. Кроме того, я пограничник – в Швейцарии биатлонисты связаны с этим ведомством. А Надя делала первые шаги в качестве тренера, помогая со стрельбой.
– Ваша с Надеждой свадьба состоялась в Минске. А почему не у тебя на родине?
– Так было проще нам и нашим гостям: родственникам Нади из России удобно было ехать в Минск, моим – тоже, потому что не нужна виза. К тому же тогда в Минске проходил чемпионат мира по летнему биатлону, одновременно я готовился к зимнему сезону.
Все прошло очень классно: самые близкие люди, душевная атмосфера. Праздник был в загородной усадьбе. Приехали два моих близких друга и моя семья. Они пробыли в Минске два дня – конечно, этого времени мало, чтобы изучить вашу культуру, но в целом им понравилось.
– Знаю, что Дарья Домрачева, которая была свидетельницей, сделала необычный сюрприз.
– Да, она пригласила артистов, которые исполнили традиционные белорусские народные песни, танцевали. На свадьбе был и Уле Эйнар Бьорндален, мы немного поговорили с ним о биатлоне, тренировках.
В шутку спросил у него: «С обручальным кольцом все время тренируешься? Это удобно?» Он сказал – это не проблема! – поделился Ягер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Муж Скардино о Беларуси: «Мне у вас нравится, но жить постоянно – другой вопрос. Думаю, какое-то время поживем в Швейцарии»
Швейцарский биатлонист, супруг Надежды Скардино Мартин Ягер рассказал, где планирует жить семья, а также о прошедшей в августе свадьбе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)