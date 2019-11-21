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НБА. «Денвер» – «Бостон», «Клипперс» сыграют с «Хьюстоном» и другие матчи

22.11.2019 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

«Денвер» примет «Бостон». В игре фаворитов Запада «Клипперс» сойдутся с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Атланта
Дата проведения
23 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Превью

Вашингтон – Шарлотт
Дата проведения
23 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Превью

Бруклин – Сакраменто
Дата проведения
23 ноября, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

Филадельфия – Сан-Антонио
Дата проведения
23 ноября, 04.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Майами
Дата проведения
23 ноября, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Лейкерс
Дата проведения
23 ноября, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Даллас – Кливленд
Дата проведения
23 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Юта – Голден Стэйт
Дата проведения
23 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

Денвер – Бостон
Дата проведения
23 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Хьюстон
Дата проведения
23 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
 
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