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НБА. «Денвер» – «Бостон», «Клипперс» сыграют с «Хьюстоном» и другие матчи
22.11.2019 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
«Денвер» примет «Бостон». В игре фаворитов Запада «Клипперс» сойдутся с «Хьюстоном».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
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