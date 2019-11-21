Елена Левченко: «Людей, которые добивались успехов, просто убирают. Президент говорит, что такие кадры нужно ценить. Почему такого нет в белорусском баскетболе?»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка о проблемах в ее виде спорта.

– Сильные люди способны объединиться и выступить против существующей системы. У вас нет такого желания?

– Если вы заметили, за последнее время я практически никому не давала интервью, ничего не говорила, нет меня в социальных сетях. Долгий период находилась в системе и наблюдала за всем изнутри. А сейчас рассказываю правду, то, что происходит на самом деле. Людей, которые добивались успехов, просто убирают. Президент говорит, что такие кадры нужно ценить, нужно доверять молодым профессионалам, и за счет этого будет прогресс в любой сфере. Почему такого нет в белорусском баскетболе? Каждый преследует свои цели. Или, действительно, некоторые боятся, что новые люди окажутся немного сильнее.

– Елена, может, у вас произошел конфликт с кем-нибудь из федерации или сборной?

– Самое интересное, что все думают, будто у меня конфликт или с руководством федерации, или с тренерами. Где и в чем он может быть? Он был бы возможен, если бы меня приглашали в сборную, а я бы постоянно отказывалась. Или [если бы я] в интервью говорила какие-то неприятные вещи, поливала грязью федерацию. Этого ничего нет! От этого еще удивительнее происходящее. Для меня настоящая честь выступать за сборную. Могу закрыть на многое глаза и приехать. Несмотря на трудности летела, – сказала Левченко.