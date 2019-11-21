Чемпионат России. «Локомотив» победил «Тамбов»

Источник материала: Tribuna.com

«Тамбов» уступил «Локомотиву» (2:3) в стартовом матче 17-го тура РПЛ.

В субботу «Зенит» играет на выезде с «Рубином», «Ростов» – с «Динамо».

В воскресенье «Спартак» встречается в гостях с «Уралом», а ЦСКА принимает «Крылья Советов».

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17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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