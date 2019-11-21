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Чемпионат России. «Локомотив» победил «Тамбов»

22.11.2019 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Тамбов» уступил «Локомотиву» (2:3) в стартовом матче 17-го тура РПЛ.

В субботу «Зенит» играет на выезде с «Рубином», «Ростов» – с «Динамо».

В воскресенье «Спартак» встречается в гостях с «Уралом», а ЦСКА принимает «Крылья Советов».

Чемпионат России

17-й тур

Тамбов – Локомотив 2:3 (1:2, 1:1)
Дата проведения
22 ноября, 19.30, «Мордовия Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 29 Крыховяк, 0:2 – 33, автогол Ойеволе, 1:2 – 39 Обухов, 2:2 – 47 Костюков, 2:3 – 55 Крыховяк.
ТамбовШелия, Рыбин, Ойеволе, Осипенко, Тетрашвили, Карасев (Часовских, 77), Килин, Костюков (Хосонов, 72), Чуперка, Грицаенко, Обухов (Мамтов, 87).
ЛокомотивГильерме, Серкейра, Чорлука (Кверквелия, 46), Хеведес, Рыбус, Баринов, Коломейцев, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Эдер (Идову, 90).
Предупреждения:
Костюков (35), Баринов (65).

 

Оренбург – Ахмат
Дата проведения
23 ноября, 11.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Зенит
Дата проведения
23 ноября, 14.00, «Казань-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо Москва – Ростов
Дата проведения
23 ноября, 16.30, «ВТБ-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Уфа – Сочи
Дата проведения
24 ноября, 11.30, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика

 

Урал – Спартак
Дата проведения
24 ноября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Краснодар
Дата проведения
24 ноября, 16.30, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ЦСКА – Крылья Советов
Дата проведения
24 ноября, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

 
 
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«Тамбов» уступил «Локомотиву» (2:3) в стартовом матче 17-го тура РПЛ.
 
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