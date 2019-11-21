|
Чемпионат России. «Локомотив» победил «Тамбов»
22.11.2019 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Тамбов» уступил «Локомотиву» (2:3) в стартовом матче 17-го тура РПЛ.
В субботу «Зенит» играет на выезде с «Рубином», «Ростов» – с «Динамо».
В воскресенье «Спартак» встречается в гостях с «Уралом», а ЦСКА принимает «Крылья Советов».
Чемпионат России
17-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Тамбов» уступил «Локомотиву» (2:3) в стартовом матче 17-го тура РПЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)