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Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Челси», «Ливерпуль» в гостях у «Кристал Пэлас»
23.11.2019 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 13-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», «Лестер» – с «Брайтоном».
Завтра «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Шеффилдом», а завершится тур в понедельник матчем между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом».
Чемпионат Англии
13-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В 13-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», «Лестер» – с «Брайтоном».
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