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Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Челси», «Ливерпуль» в гостях у «Кристал Пэлас»

23.11.2019 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 13-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», «Лестер» – с «Брайтоном». 

Завтра «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Шеффилдом», а завершится тур в понедельник матчем между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом». 

Чемпионат Англии

13-й тур

Вест Хэм – Тоттенхэм
Дата проведения
23 ноября, 15.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Норвич
Дата проведения
23 ноября, 18.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Лестер
Дата проведения
23 ноября, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Саутгемптон
Дата проведения
23 ноября, 18.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Вулверхэмптон
Дата проведения
23 ноября, 18.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Ливерпуль
Дата проведения
23 ноября, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Бернли
Дата проведения
23 ноября, 18.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Челси
Дата проведения
23 ноября, 20.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
24 ноября, 19.30, «Брэмелл Лэйн»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Астон Вилла – Ньюкасл
Дата проведения
25 ноября, 23.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Челси», «Ливерпуль» в гостях у «Кристал Пэлас»

 
 
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В 13-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», «Лестер» – с «Брайтоном».
 
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