Михаил Мархель: «Для белорусского народа выход сборной на Евро станет большим праздником» 

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением о матче с командой Грузии, который пройдет в марте 2020 года.

– Для нас это будет тяжелый матч. Со всей ответственностью готовимся. Хотим попасть на чемпионат Европы.

– Матч пройдет на выезде.

– Нельзя сказать, что это преимущество. Ведь это всего одна игра. Иногда трибуны оказывают психологическое давление на футболистов.

– Беларусь успешно прошла Лигу наций, затем провалила отборочный раунд чемпионата Европы, а в марте сборную ждут матчи плей-офф. Как вам такой календарь?

– Система необычная, но правильная. Есть возможность таким странам, как Беларусь, попасть на чемпионат Европы.

– Что будет значить для Беларуси выход на чемпионат Европы?

– Мы ни разу там не были. Для народа это будет большой-большой праздник, – сказал Мархель официальному сайту УЕФА.

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