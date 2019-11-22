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WHL. Протас оформив дубль в матче с «Летбриджем». Всего у форварда 36 очков в сезоне
23.11.2019 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата WHL «Принс-Альберт» обыграл «Летбидж».
Белорусский нападающий гостей Алексей Протас оформил дубль. Таким образом, на счету нашего форварда стало 17 шайб в сезоне.
WHL
Летбридж Урикейнс – Принц Альберт Рэйдерс 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)
1:0 – 05:56 Бойко
1:1 – 06:18 Вайсблатт
1:2 – 14:20 Жуле
1:3 – 15:48 Протас, ГМ
2:3 – 24:11 Джером
3:3 – 24:58 Барлэйдж
3:4 – 46:10 Д. Степанов
3:5 – 59:51 Протас (пустые ворота)
Алексей Протас в матче: 5 бросков, 2 шайбы, коэффициент полезности «+1». Всего в сезоне: 36 (17+19) очков.
Даниил Степанов в матче: 1 бросок, 1 шайба, коэффициент полезности «+1». Всего в сезоне на счету Степанова 5 (2+3) очков в 18 играх.
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В матче регулярного чемпионата WHL «Принс-Альберт» обыграл «Летбидж».
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