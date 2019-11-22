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WHL. Протас оформив дубль в матче с «Летбриджем». Всего у форварда 36 очков в сезоне

23.11.2019 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата WHL «Принс-Альберт» обыграл «Летбидж».

Белорусский нападающий гостей Алексей Протас оформил дубль. Таким образом, на счету нашего форварда стало 17 шайб в сезоне.

WHL

Летбридж Урикейнс – Принц Альберт Рэйдерс 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)

1:0 – 05:56 Бойко

1:1 – 06:18 Вайсблатт

1:2 – 14:20 Жуле

1:3 – 15:48 Протас, ГМ

2:3 – 24:11 Джером  

3:3 – 24:58 Барлэйдж

3:4 – 46:10 Д. Степанов

3:5 – 59:51 Протас (пустые ворота)

Алексей Протас в матче: 5 бросков, 2 шайбы, коэффициент полезности «+1». Всего в сезоне: 36 (17+19) очков.

Даниил Степанов в матче: 1 бросок, 1 шайба, коэффициент полезности «+1». Всего в сезоне на счету Степанова 5 (2+3) очков в 18 играх.

 
 
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В матче регулярного чемпионата WHL «Принс-Альберт» обыграл «Летбидж».
 
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