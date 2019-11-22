WHL. Протас оформив дубль в матче с «Летбриджем». Всего у форварда 36 очков в сезоне

Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата WHL «Принс-Альберт» обыграл «Летбидж».

Белорусский нападающий гостей Алексей Протас оформил дубль. Таким образом, на счету нашего форварда стало 17 шайб в сезоне.

WHL

Летбридж Урикейнс – Принц Альберт Рэйдерс 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)

1:0 – 05:56 Бойко

1:1 – 06:18 Вайсблатт

1:2 – 14:20 Жуле

1:3 – 15:48 Протас, ГМ

2:3 – 24:11 Джером

3:3 – 24:58 Барлэйдж

3:4 – 46:10 Д. Степанов

3:5 – 59:51 Протас (пустые ворота)

Алексей Протас в матче: 5 бросков, 2 шайбы, коэффициент полезности «+1». Всего в сезоне: 36 (17+19) очков.

Даниил Степанов в матче: 1 бросок, 1 шайба, коэффициент полезности «+1». Всего в сезоне на счету Степанова 5 (2+3) очков в 18 играх.

#CapsProspect Aliaksei Protas with his 16th goal of the season, a shorty. The Viper leads WHL in points (35). pic.twitter.com/IyMccFjIjv — NoVa Caps (@NoVa_Caps) November 23, 2019

Aliaksei Protas with an ENG seals a 5-3 victory for the Raiders. Protas had 2g, 0a in this one. The Viper has 17g, 19a in 24 games, and 80 shots on the season for a shooting percentage of 21.3%. He leads WHL in points (36) and goals (17). #CapsProspect pic.twitter.com/ix9fJTD0Ns — NoVa Caps (@NoVa_Caps) November 23, 2019

SCORES! Daniil Stepanov gets a pass at the top of the crease and outwaits Tetachuk!



4-3 us. 13:50 to play in the third. #GoRaidersGo #LETvsPA pic.twitter.com/bHaS1Sy1Ib — Prince Albert Raiders (@PARaidersHockey) November 23, 2019