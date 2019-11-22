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Лига чемпионов. БГК принимает «Вардар»
23.11.2019 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова принимает «Вардар».
Лига чемпионов
Групповой раунд
БГК Беларусь – Вардар Сев. Македония
23 ноября, 19:30, ДС «Виктория»
Таблица группы B: Киль – 9 матчей (14 очков), Монпелье – 8 (11), Веспрем – 8 (10), Виве – 8 (10), Вардар – 8 (10), Порту – 8 (8), Мотор – 9 (2), БГК – 8 (2).
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Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова принимает «Вардар».
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