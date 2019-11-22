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Лига чемпионов. Элитный раунд. «Столица» сыграет с «Барселоной»  

23.11.2019 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Лига чемпионов

Элитный раунд

Группа D

Барселона – Столица

23 ноября, 14.30

Спарта – Херсон

23 ноября

Положение команд: Барселона – 6 очков (2 матча), Херсон – 3 (2), Спарта – 3 (2), Столица – 0 (2).

В следующий раунд выходит только победитель группы.

 
 
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Лига чемпионов Элитный раунд Группа D Барселона – Столица 23 ноября, 14.30 Спарта – Херсон 23 ноября Положение команд: Барселона – 6 очков (2 матча), Херсон – 3 (2), Спарта...
 
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