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Лига чемпионов. Элитный раунд. «Столица» сыграет с «Барселоной»
23.11.2019 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Лига чемпионов
Элитный раунд
Группа D
Барселона – Столица
23 ноября, 14.30
Спарта – Херсон
23 ноября
Положение команд: Барселона – 6 очков (2 матча), Херсон – 3 (2), Спарта – 3 (2), Столица – 0 (2).
В следующий раунд выходит только победитель группы.
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Лига чемпионов Элитный раунд Группа D Барселона – Столица 23 ноября, 14.30 Спарта – Херсон 23 ноября Положение команд: Барселона – 6 очков (2 матча), Херсон – 3 (2), Спарта...
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