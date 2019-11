«Динамо» Минск продвигает Грецкого на Матч звезд КХЛ: «Он родился в том же районе, где жил дед Гретцки»

Источник материала: Tribuna.com

В официальном твиттере минского «Динамо» появился призыв к болельщикам голосовать за участие нападающего Вячеслава Грецкого в матче Звезд КХЛ-2020.

«Вячеслав Грецкий родился в том же районе Беларуси, где жил дедушка Уэйна Гретцки.



Он может попасть на Матч звезд КХЛ в следующем году. Но сначала каждому из вас нужно проголосовать за него. Вперед!», – говорится в записи, размещенной на английском языке.

В 6 матчах сезона КХЛ Грецкий не набрал ни одного очка при среднем игровом времени 09:05.

