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«Динамо» Минск продвигает Грецкого на Матч звезд КХЛ: «Он родился в том же районе, где жил дед Гретцки»
23.11.2019 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В официальном твиттере минского «Динамо» появился призыв к болельщикам голосовать за участие нападающего Вячеслава Грецкого в матче Звезд КХЛ-2020.
«Вячеслав Грецкий родился в том же районе Беларуси, где жил дедушка Уэйна Гретцки.
В 6 матчах сезона КХЛ Грецкий не набрал ни одного очка при среднем игровом времени 09:05.
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