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«Динамо» Минск продвигает Грецкого на Матч звезд КХЛ: «Он родился в том же районе, где жил дед Гретцки»

23.11.2019 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В официальном твиттере минского «Динамо» появился призыв к болельщикам голосовать за участие нападающего Вячеслава Грецкого в матче Звезд КХЛ-2020. 

«Вячеслав Грецкий родился в том же районе Беларуси, где жил дедушка Уэйна Гретцки.  

Он может попасть на Матч звезд КХЛ в следующем году. Но сначала каждому из вас нужно проголосовать за него. Вперед!», – говорится в записи, размещенной на английском языке. 

В 6 матчах сезона КХЛ Грецкий не набрал ни одного очка при среднем игровом времени 09:05. 

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