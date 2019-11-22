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Первая лига. 30-й тур. «Локомотив» против «Смолевичей», «НФК» принимает «Белшину», «Рух» – «Спутник» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Первая лига
- Дата проведения
-
23 ноября, 14.00, «Локомотив»
Барановичи –
Пацевич, Чудук, Петренко, Кислый, Сорокин, Василенко, Кругленя, Манаенков, Хлебосолов, Шрейтор, Домашевич.
Слоним 2017 –
Корней, Усович, Кириченко, Заборонько, Зубрицкий, Трачинский, Харланов, Тишко, Берг, Журневич, Баль.
- Дата проведения
-
23 ноября, 14.00, «СОК Олимпийский»
НФК –
Фомичев, Алексиян, Былина, Скшинецкий, Гречишко, Волович, Булойчик, Колядко, Яцкевич, Кошель, Казаков.
Белшина –
Туранок, Дылевский, Бордуков, Павлюковец, Юшин, Кухарчик, Соланович, Руцкий, Лясюк, Салимов, Одеоибо.
- Дата проведения
-
23 ноября, 14.00, «Старт»
Лида –
Щербаченя, Болтрушевич, Лисица, Дрозд, Добровольский, Елезаренко, Ходенков, Леонович, Нечаев, Зенько, Пасевич.
Орша –
Харитонов, Костомаров, Казаков, Иршев, Гречиха, Кучеров, Александрович, Земко, Березун, Рузин, Лутик.
- Дата проведения
-
23 ноября, 14.00, «Локомотив»
Локомотив Гомель –
Силивончик, Шепелев, Кудаш, Марков, Макушинский, Кухаренок, Соловей, Вашкель, Бондаренко, Ханеня, Козловский.
Смолевичи –
Гомелько, Жевнеров, Василенок, Ращеня, Барсуков, Джигеро, Макаров, Бутаревич, Гомза, Мухамедов, Бородин.
- Дата проведения
-
23 ноября, 14.00, «Атлант»
Нафтан –
Гремза, Красий, Шубко, Плясунов, Раджабов, Юдицкий, Штыгель, Борисов, Тихомиров, Лаваль, Клещенок.
Химик Светлогорск –
Танько, Голик, Белявский, Белявский, Чмыриков, Колыбенко, Бальбух, Халимончиков, Шупляк, Прокопенко, Шокуров.
- Дата проведения
-
23 ноября, 14.00, «Юность»
Рух Брест –
Нечаев, Колпачук, Челядко, Ясюкевич, Тымонюк, Букаткин, Чиж, Седько, Сибилев, Гречихо, Пампуха.
Спутник –
Моталыго, Ижаковский, Монастырский, Ковель, Загвоздин, Казловский, Потороча, Лихтин, Никитин, Музыченко, Лагутин.
Теги
: Брест
, Гомель
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