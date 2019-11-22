ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первая лига. 30-й тур. «Локомотив» против «Смолевичей», «НФК» принимает «Белшину», «Рух» – «Спутник» и другие матчи

23.11.2019 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Первая лига

Барановичи – Слоним 2017 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
23 ноября, 14.00, «Локомотив»
Онлайн матча
БарановичиПацевич, Чудук, Петренко, Кислый, Сорокин, Василенко, Кругленя, Манаенков, Хлебосолов, Шрейтор, Домашевич.
Слоним 2017Корней, Усович, Кириченко, Заборонько, Зубрицкий, Трачинский, Харланов, Тишко, Берг, Журневич, Баль.

 

НФК – Белшина 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
23 ноября, 14.00, «СОК Олимпийский»
Онлайн матча
НФКФомичев, Алексиян, Былина, Скшинецкий, Гречишко, Волович, Булойчик, Колядко, Яцкевич, Кошель, Казаков.
БелшинаТуранок, Дылевский, Бордуков, Павлюковец, Юшин, Кухарчик, Соланович, Руцкий, Лясюк, Салимов, Одеоибо.

 

Лида – Орша 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
23 ноября, 14.00, «Старт»
Онлайн матча
ЛидаЩербаченя, Болтрушевич, Лисица, Дрозд, Добровольский, Елезаренко, Ходенков, Леонович, Нечаев, Зенько, Пасевич.
ОршаХаритонов, Костомаров, Казаков, Иршев, Гречиха, Кучеров, Александрович, Земко, Березун, Рузин, Лутик.

 

Локомотив Гомель – Смолевичи 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
23 ноября, 14.00, «Локомотив»
Онлайн матча
Локомотив ГомельСиливончик, Шепелев, Кудаш, Марков, Макушинский, Кухаренок, Соловей, Вашкель, Бондаренко, Ханеня, Козловский.
СмолевичиГомелько, Жевнеров, Василенок, Ращеня, Барсуков, Джигеро, Макаров, Бутаревич, Гомза, Мухамедов, Бородин.

 

Нафтан – Химик Светлогорск 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
23 ноября, 14.00, «Атлант»
Онлайн матча
НафтанГремза, Красий, Шубко, Плясунов, Раджабов, Юдицкий, Штыгель, Борисов, Тихомиров, Лаваль, Клещенок.
Химик СветлогорскТанько, Голик, Белявский, Белявский, Чмыриков, Колыбенко, Бальбух, Халимончиков, Шупляк, Прокопенко, Шокуров.

 

Рух Брест – Спутник 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
23 ноября, 14.00, «Юность»
Онлайн матча
Рух БрестНечаев, Колпачук, Челядко, Ясюкевич, Тымонюк, Букаткин, Чиж, Седько, Сибилев, Гречихо, Пампуха.
СпутникМоталыго, Ижаковский, Монастырский, Ковель, Загвоздин, Казловский, Потороча, Лихтин, Никитин, Музыченко, Лагутин.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Париматч-Экстралига. «Гомель» примет «Шахтер», «Юность» сыграет с «Лидой», «Металлург» встретится с «Динамо-Молодечно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика