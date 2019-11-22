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Ясинский о матче против брестского «Динамо»: «Не то, что мы кому-то хотим сделать плохо, а просто, чтобы показать самим себе, что у нашей команды есть будущее»

23.11.2019 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился ожиданиями от матча против брестского «Динамо».

«Мы едем в гости к брестскому Динамо, которое борется за чемпионство. В этом матче у них есть шанс у себя дома досрочно решить эту задачу. Понятно, что нас ждет тяжелейший матч – команда соперника сверхмотивирована, они сделают все, чтобы одержать победу. Очень хотелось бы не быть статистом в этой игре, поэтому к игре мы готовимся очень серьезно.

Не то, что мы кому-то хотим сделать плохо или хорошо, а просто, чтобы показать самим себе, что у нашей команды, у наших футболистов, есть светлое будущее, которое в следующем году будет намного лучше, чем то, что было во втором круге этого чемпионата», – сказал Ясинский.

«Витебск» не похож на команду, которая может помешать Бресту оформить чемпионство

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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