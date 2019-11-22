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Вайлупов о своем переходе в БГК: «Ну представьте, что из «Барселоны» игрок перешел в стан заклятого соперника — в «Реал»
23.11.2019 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Правый крайний БГК имени Мешкова
— Почему ты летом остановил свой выбор на БГК имени Мешкова? Были ведь наверняка и другие предложения.
— Были. Но мне кажется, выбор в пользу Бреста очевиден. Для игрока, которому 24 года, который хочет расти, развиваться как спортсмен и как личность, играть бок о бок с мастерами высочайшего уровня, выступать в Лиге чемпионов и прогрессировать, переход в БГК имени Мешкова — очень логичный и очевидный ход.
— Так‑то оно так, но в минском СКА, предполагаю, такому твоему выбору как минимум не обрадовались: БГК с армейцами соперники очень принципиальные...
— У меня закончился контракт, и я в своем выборе был свободен. А как отнеслись? Ну представьте, что из «Барселоны» игрок перешел в стан заклятого соперника — в «Реал»! Так и здесь. Конечно, в СКА никто не остался доволен моим решением: ни болельщики, ни руководство, ни игроки.
— Нынешние игры против СКА для тебя принципиальные?
— В первом интервью после подписания контракта я пообещал, что, пока я в Бресте, СКА на внутреннем фронте ничего не светит — не отдадим им ни одного трофея! Никого не хотел обидеть, просто я максималист и хочу побеждать везде и всегда. Не важно, кто против меня — СКА сейчас или БГК, когда я выступал в составе минчан. А принципиальны ли эти игры? Нет. Армейцы — крепкая команда, но мы обязаны обыгрывать любую команду в каждом матче, – сказал Вайлупов.
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Вайлупов о своем переходе в БГК: «Ну представьте, что из «Барселоны» игрок перешел в стан заклятого соперника — в «Реал»
Правый крайний БГК имени Мешкова Никита Вайлупов рассказал о своем переходе в брестский клуб.
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