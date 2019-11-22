ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вайлупов о своем переходе в БГК: «Ну представьте, что из «Барселоны» игрок перешел в стан заклятого соперника — в «Реал»

23.11.2019 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Правый крайний БГК имени Мешкова Никита Вайлупов рассказал о своем переходе в брестский клуб. 

— Почему ты летом остановил свой выбор на БГК имени Мешкова? Были ведь наверняка и другие предложения. 

— Были. Но мне кажется, выбор в пользу Бреста очевиден. Для игрока, которому 24 года, который хочет расти, развиваться как спортсмен и как личность, играть бок о бок с мастерами высочайшего уровня, выступать в Лиге чемпионов и прогрессировать, переход в БГК имени Мешкова — очень логичный и очевидный ход. 

— Так‑то оно так, но в минском СКА, предполагаю, такому твоему выбору как минимум не обрадовались: БГК с армейцами соперники очень принципиальные... 

— У меня закончился контракт, и я в своем выборе был свободен. А как отнеслись? Ну представьте, что из «Барселоны» игрок перешел в стан заклятого соперника — в «Реал»! Так и здесь. Конечно, в СКА никто не остался доволен моим решением: ни болельщики, ни руководство, ни игроки. 

— Нынешние игры против СКА для тебя принципиальные?

— В первом интервью после подписания контракта я пообещал, что, пока я в Бресте, СКА на внутреннем фронте ничего не светит — не отдадим им ни одного трофея! Никого не хотел обидеть, просто я максималист и хочу побеждать везде и всегда. Не важно, кто против меня — СКА сейчас или БГК, когда я выступал в составе минчан. А принципиальны ли эти игры? Нет. Армейцы — крепкая команда, но мы обязаны обыгрывать любую команду в каждом матче, – сказал Вайлупов.

Никита Вайлупов: «В БГК мы не приехали за бабками. Мы стараемся!»

Никита Вайлупов: «Я могу пообещать, что на протяжении трех сезонов, что я буду в Бресте играть, мы все трофеи у СКА заберем»

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правый крайний БГК имени Мешкова Никита Вайлупов рассказал о своем переходе в брестский клуб.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Владислав Майоровский: «С чего вдруг Лукашенко не верить тому, кому считать полагается, будь то голоса, будь то километры?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика