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Игроки «Юве» и «Аталанты» вышли с красными отметинами на лице. Это жест против насилия в отношении женщин

23.11.2019 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» сыграл с «Аталантой» (3:1) в матче 13-го тура Серии А.

Игроки команд и арбитры, работавшие на этой игре, провели акцию против насилия в адрес женщин.

Все они вышли на поле с красными отметинами на лице. Стоит отметить, что подобная акция уже проходила в прошлом году. 

 
 
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