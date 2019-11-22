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Игроки «Юве» и «Аталанты» вышли с красными отметинами на лице. Это жест против насилия в отношении женщин
23.11.2019 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игроки команд и арбитры, работавшие на этой игре, провели акцию против насилия в адрес женщин.
Все они вышли на поле с красными отметинами на лице. Стоит отметить, что подобная акция уже проходила в прошлом году.
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Игроки «Юве» и «Аталанты» вышли с красными отметинами на лице. Это жест против насилия в отношении женщин
«Ювентус» сыграл с «Аталантой» (3:1) в матче 13-го тура Серии А.
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