Игроки «Юве» и «Аталанты» вышли с красными отметинами на лице. Это жест против насилия в отношении женщин

Источник материала: Tribuna.com

сыграл с «Аталантой» (3:1) в матче 13-го тура Серии А.

Игроки команд и арбитры, работавшие на этой игре, провели акцию против насилия в адрес женщин.

Все они вышли на поле с красными отметинами на лице. Стоит отметить, что подобная акция уже проходила в прошлом году.

Perché i giocatori di serie A hanno un segno rosso in faccia, oggi https://t.co/STuSA8dXIj pic.twitter.com/kR9fFz1Onz — Corriere della Sera (@Corriere) November 23, 2019