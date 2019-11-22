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Марцел Личка: «Витебск» будет хорошо обороняться. Только БАТЭ играл с нами в футбол вперед и назад»
23.11.2019 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка поделился ожиданиями от матча против «Витебска».
«Витебск» будет хорошо обороняться, будет ждать своей контратаки. Когда играли в Витебске, они играли 3-5-3, так же думаю, что будут играть и здесь. Будут ждать свои моменты на контратаке и стандартных ситуациях. Мы знаем об этом.
Мы уже перед сезоном знали, что все команды будут играть здесь хорошо в защите, не будут хотеть играть с мячом. Только
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Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка поделился ожиданиями от матча против «Витебска».
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