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Марцел Личка: «Витебск» будет хорошо обороняться. Только БАТЭ играл с нами в футбол вперед и назад»

23.11.2019 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка поделился ожиданиями от матча против «Витебска».

«Витебск» будет хорошо обороняться, будет ждать своей контратаки. Когда играли в Витебске, они играли 3-5-3, так же думаю, что будут играть и здесь. Будут ждать свои моменты на контратаке и стандартных ситуациях. Мы знаем об этом.

Мы уже перед сезоном знали, что все команды будут играть здесь хорошо в защите, не будут хотеть играть с мячом. Только БАТЭ играл с нами в футбол вперед и назад, а остальные команды приезжают с защитной тактикой», – сказал Личка.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка поделился ожиданиями от матча против «Витебска».
 
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