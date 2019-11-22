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Вячеслав Грецкий: «Люди хотят видеть меня на Матче звезд. Могу сделать буллит с драниками»
23.11.2019 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского
«Народ голосует, не я просил, но люди хотят меня видеть. Да, дед
Есть ли трюк забавный? Мы придумаем что-нибудь с Алексеем Ковалевым (пресс-атташе минского «Динамо». — Прим). Например, буллит с драниками, покажем всем белорусскую кухню», – сказал Грецкий.
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Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий поделился мнением о том, что болельщики активно голосуют за него как за участника Матча звезд 2020 года.
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