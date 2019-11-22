Вячеслав Грецкий: «Люди хотят видеть меня на Матче звезд. Могу сделать буллит с драниками»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского Вячеслав Грецкий поделился мнением о том, что болельщики активно голосуют за него как за участника звезд 2020 года.

«Народ голосует, не я просил, но люди хотят меня видеть. Да, дед из Гродно, как и я. Может, между нами и есть какие-то связи. Я еще пока не голосовал. Я засветился на TSN? Вчера мне скинули это, я посмеялся. Небольшой шок был. Поддержка болельщиков есть, и это очень хорошо, мне это нравится.

Есть ли трюк забавный? Мы придумаем что-нибудь с Алексеем Ковалевым (пресс-атташе минского «Динамо». — Прим). Например, буллит с драниками, покажем всем белорусскую кухню», – сказал Грецкий.

Минское «Динамо» продвигает Грецкого на Матч звезд КХЛ: «Он родился в том же районе, где жил дед Гретцки»

Грецкий, который не набрал ни одного очка в сезоне, занимает 3-е место в голосовании на участие в Матче звезд—2020